Quando finiscono le parole. L'illusione di poter scrivere tutto (Di domenica 26 dicembre 2021) Tardo pomeriggio di novembre e tu sei lì che viaggi a bordo della Metro tra facce verdi, verdastra anche l'aria nella carrozza. Ed ecco che, emergendo da sottoterra, il solito tratto sopraelevato a tre fermate dal capolinea ti spedisce in un mondo vivo, opposto, e in un attimo ti trovi trafitto da una sciabolata di luce arancione, un arancione screziato di riflessi albicocca e caldi barbagli corallo. Tra un lampo e l'altro di questo imprevisto assalto glorioso, di quest'insperata grazia in movimento, in bianca carrelata ti sfilano davanti le case del quartiere Sanpolino, quartiere volonteroso ma non proprio da cartolina, coi suoi edifici, i suoi calcestruzzi, le case a schiera e le case a torre, i tetti piani e i brise-soleil di legno. Poi il campo di atletica Gabre Gabric, nuovo, appena inaugurato: sfavilla il rosso pompeiano della pista di atletica mentre, lontane, tre sagome ...

