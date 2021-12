Muore Desmond Tutu, arcivescovo sudafricano simbolo della lotta all’apartheid (Di domenica 26 dicembre 2021) Premio Nobel per la pace e uno dei simboli della lotta all’apartheid, l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu si è spento all’età di 90 anni. A darne notizia la presidenza del Sudafrica, come riporta l’Adnkronos. Desmond Tutu, l’arcivescovo che ha contribuito a guidare il movimento che ha posto fine al governo della minoranza bianca in Sudafrica, è morto all’età di 90 anni. “La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo del lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato. Uomo di intelligenza straordinaria, integro ed ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Premio Nobel per la pace e uno dei simboli, l’si è spento all’età di 90 anni. A darne notizia la presidenza del Sudafrica, come riporta l’Adnkronos., l’che ha contribuito a guidare il movimento che ha posto fine al governominoranza bianca in Sudafrica, è morto all’età di 90 anni. “La scomparsa dell’emeritoè un altro capitolo del lutto nell’addionostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato. Uomo di intelligenza straordinaria, integro ed ...

