L’allenatore tuona | “I giocatori non sono protetti Solo in Premier è così!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 dicembre 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, si è lasciato andare ai microfoni di BBC Sport,ndo sulla questione sostituzioni inLeague: “Siamo l’unico campionato che gioca in inverno, cosa che amo, però così facendo non proteggiamo i. Tutti gli altri campionati hanno cinque sostituzioni e noi affronteremo questi avversari in Champions League. È un po’ frustrante.” Tuchel ChelseaLeague Successivamente, si è congratulato con i suoi ragazzi, vittoriosi per 1-3 in casa dell’Aston Villa: “Abbiamo mostrato un’ottima reazione dopo il loro gol. L’autorete ha reso le cose molto complicate, ma la reazione è stata molto buona. Abbiamo difeso bene e non abbiamo concesso grandi occasioni. È stata una vittoria meritata frutto di un duro ...