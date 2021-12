Fino a martedì cielo coperto (Di domenica 26 dicembre 2021) Chiusura della settimana natalizia e apertura di quella che ci porterà al nuovo anno: il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Fulvio Piazza ci indica che tempo farà a Bergamo ANALISI GENERALE Rapidi fronti atlantici traversano la Lombardia portando nubi e qualche debole precipitazione principalmente sulle pianura. A partire da martedì nuova estensione con forza dell’Anticiclone subtropicale che potrebbe accompagnarci sino ai primi giorni del prossimo anno. Ciò porterà temperature in deciso aumento specie in quota. In pianura sussisterà il rischio di nebbie anche persistenti. Domenica 26 dicembre 2021 Tempo Previsto: cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con parziali schiarite in particolare sul settore Alpino e Prealpino. Qualche debole pioggia tra mattina e primo pomeriggio su Bresciano, Cremonese e Mantovano. ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 dicembre 2021) Chiusura della settimana natalizia e apertura di quella che ci porterà al nuovo anno: il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Fulvio Piazza ci indica che tempo farà a Bergamo ANALISI GENERALE Rapidi fronti atlantici traversano la Lombardia portando nubi e qualche debole precipitazione principalmente sulle pianura. A partire danuova estensione con forza dell’Anticiclone subtropicale che potrebbe accompagnarci sino ai primi giorni del prossimo anno. Ciò porterà temperature in deciso aumento specie in quota. In pianura sussisterà il rischio di nebbie anche persistenti. Domenica 26 dicembre 2021 Tempo Previsto:generalmente molto nuvoloso ocon parziali schiarite in particolare sul settore Alpino e Prealpino. Qualche debole pioggia tra mattina e primo pomeriggio su Bresciano, Cremonese e Mantovano. ...

