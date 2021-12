Genoa | solidarietà ai cugini blucerchiati dopo morte capo ultras | “Rispetto”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 dicembre 2021)e Sampdoria sono sportivamente divise da una rivalità storica, ma il valore umano dei tifosi supera qualsiasi barriera. A dimostrazione di ciò, i tifosini hanno reso omaggio al ricordo di Giacomo Fantoni;blucerchiato recentemente deceduto in seguito a un tragico incidente stradale. Schiantatosi rovinosamente contro un palo dell’illuminazione presso le strade di Genova, nulla da fare per Fantoni: morta dolorosa per familiari e tifosi delluogo ligure, uniti nella sofferenza per quanto accaduto. La tifoserie organizzata delha rivolto parole al miele nei confronti del‘rivale’, ricordandone l’operato con uno striscione; “e mentalità, il Nucleo saluta un pezzo di storia ultra’, Ciao ...