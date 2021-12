Sci alpino, Dominik Paris: ora arrivano le piste favorevoli! A Bormio per confermarsi re della Stelvio, poi le grandi classiche (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo la pausa natalizia la Coppa del Mondo maschile di sci alpino vivrà il suo ultimo appuntamento del 2021 con un trittico di gare a Bormio. In programma ci sono una discese e due super-G, con il “Re della Stelvio” che è pronto a salire nuovamente sul suo trono. Si parla ovviamente di Dominik Paris, che attende ardentemente queste tre gare per trovare la prima vittoria o comunque il primo podio di una stagione finora complicata. L’altoatesino ha raccolto come miglior risultato un quarto posto sulla Saslong, pista mai amata da Paris e, dunque, è anche un risultato positivo per il velocista azzurro, che ha dimostrato di essere in crescita di condizione gara dopo gara. La stagione di Dominik può segnare una svolta proprio a Bormio, dove ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo la pausa natalizia la Coppa del Mondo maschile di scivivrà il suo ultimo appuntamento del 2021 con un trittico di gare a. In programma ci sono una discese e due super-G, con il “Re” che è pronto a salire nuovamente sul suo trono. Si parla ovviamente di, che attende ardentemente queste tre gare per trovare la prima vittoria o comunque il primo podio di una stagione finora complicata. L’altoatesino ha raccolto come miglior risultato un quarto posto sulla Saslong, pista mai amata dae, dunque, è anche un risultato positivo per il velocista azzurro, che ha dimostrato di essere in crescita di condizione gara dopo gara. La stagione dipuò segnare una svolta proprio a, dove ...

