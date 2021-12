Omicron meno aggressiva? Il pericoloè l’impatto collettivo

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Una riflessione sulla spinta generale a sottovalutare le insidie di una variante tutt’altro che «amica». Perché in questa pandemia ciò che avviene su larga scala ci ha sempre riguardato e ci riguarda singolarmente

...ricoverati a causa della varianteè fino al 70% inferiore rispetto alla variante Delta. Di fronte a persone vaccinate, meglio se con la terza dose, solitamente provoca una malattiagrave,...... oltre 44mila, e all'allarme per la inarrestabile avanzata della, ti aspetti una Italia ...(1 su 3 dei nuovi testati contro 1 su 4 dello stesso periodo del 2020) ma i morti sono 5 volteLa Omicron è al 28 per cento, secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di Sanità, ma quando avrete finito di leggere questo articolo probabilmente avrà ...La variante Omicron fa schizzare la curva dei contagi e spinge il governo Draghi a blindare le festività natalizie con un decreto che impone ulteriori restrizioni soprattutto ai non vaccinati. L’andam ...