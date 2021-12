Nettuno | l’olio del “Simposio” ottiene il marchio Igp

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 dicembre 2021)prodotto dalla azienda agricola “Il” diha ottenuto il certificato “Igp Olio di Roma”. Un importante riconoscimento, ha commentato il sindaco Alessandro Coppola, “che rende onore e porta lustro all’intera nostra città, che è fiera ed orgogliosa di ospitare eccellenze di questo tipo“. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link.