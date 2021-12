Napoli: vendita abusiva di cuccioli di cane, 38 messi in salvo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli agenti della Polizia Locale di Napoli (Reparto Tutela Ambientale e Reparto Polizia Investigativa Centrale), in un’operazione congiunta con gli uomini della Enpa (Ente nazionale protezione animali) e il servizio veterinario della Asl Napoli 1 Centro, sono intervenuti per mettere fine alla vendita abusiva di cuccioli di varie razze gestita da un pregiudicato napoletano. I cuccioli salvati sono 38 di diverse razze e di taglia medio-piccola. I cuccioli, barboncini, carlini e altri cuccioli di taglio piccolo, molto richiesti come regalo per il Natale, erano tenuti in un locale di circa 300 metri quadri individuato nel quartiere di Ponticelli a Napoli dove gli agenti della Polizia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli agenti della Polizia Locale di(Reparto Tutela Ambientale e Reparto Polizia Investigativa Centrale), in un’operazione congiunta con gli uomini della Enpa (Ente nazionale protezione animali) e il servizio veterinario della Asl1 Centro, sono intervenuti per mettere fine alladidi varie razze gestita da un pregiudicato napoletano. Isalvati sono 38 di diverse razze e di taglia medio-piccola. I, barboncini, carlini e altridi taglio piccolo, molto richiesti come regalo per il Natale, erano tenuti in un locale di circa 300 metri quadri individuato nel quartiere di Ponticelli adove gli agenti della Polizia ...

