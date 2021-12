Incidente ad Aranova | strage di cavalli sull’Aurelia | traffico in tilt

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Fiumicino – Alle 7 di stamattina, 24 dicembre, la Squadra dei Vigili del fuoco, la 26A, del distaccamento di Cerveteri è intervenuta perstradale sulla Via Aurelia al chilometro 20+300 nel territorio di. Il tamponamento ha visto coinvolte quattro autovetture, un furgone e tre, quest’ultimi morti sul colpo. Due conducenti delle autovetture sono state trasportate dal 118 all’Ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.

