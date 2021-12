Federica Pellegrini, l’incontro con Mattarella: adesso è Grande Ufficiale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ha da poco detto addio al nuoto, la nostra Divina. Ma per Federica Pellegrini le emozioni non sono finite: il Presidente Sergio Mattarella l’ha ricevuta al Quirinale per un riconoscimento di prestigio. adesso è Grande Ufficiale della Repubblica Italiana e ha voluto condividere la gioia di questo importante momento con tutti i suoi fan. Un importante riconoscimento per la stella del nuoto Essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Italiana è un privilegio riservato a pochi. Quest’anno avevamo già visto la Grande emozione di Laura Pausini al cospetto di Mattarella, così come quella del danzatore Roberto Bolle, entrambi in visita al Quirinale in qualità di eccellenze italiane. E la stessa emozione si percepisce dalle immagini e dalle parole condivise ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ha da poco detto addio al nuoto, la nostra Divina. Ma perle emozioni non sono finite: il Presidente Sergiol’ha ricevuta al Quirinale per un riconoscimento di prestigio.della Repubblica Italiana e ha voluto condividere la gioia di questo importante momento con tutti i suoi fan. Un importante riconoscimento per la stella del nuoto Essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Italiana è un privilegio riservato a pochi. Quest’anno avevamo già visto laemozione di Laura Pausini al cospetto di, così come quella del danzatore Roberto Bolle, entrambi in visita al Quirinale in qualità di eccellenze italiane. E la stessa emozione si percepisce dalle immagini e dalle parole condivise ...

