Cosa dicono i capitomboli sul ponte veneziano dell' archistar Calatrava

Una dei drammi esistenziali più patetici dei politici e dei pubblici amministratori è il senso di inferiorità culturale che li rende preda di ogni trovata dal sapore vagamente artistico, d'avanguardia, di tendenza, moderna, provocatoria, eccetera eccetera, per farsi belli e per dimostrarsi à la page. Perciò fa sì un po' sorridere ma crea anche un po' di disappunto la notizia che il Comune di Venezia (sempre che l'occhiuta Soprintendenza non ponga ostacoli) abbia stanziato 500mila euro per rimuovere le lastre di vetro dal ponte della Costituzione progettato dall'eccelso Santiago Calatrava, e che tante vittime ha mietuto a seguito di capitomboli, scivolate, slittamenti, derapate, tonfi patiti da veneziani doc e turisti. Quel vetro, infatti, ogni inverno diventava temibile ghiaccio ma anche nelle stagioni più miti la ...

