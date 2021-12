Boris Johnson ai cittadini: “Vaccinatevi, a Natale sarà il regalo per le vostre famiglie e per l’intero Paese” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Anche se il tempo per comprare i regali sta teoricamente scadendo, c’è ancora una cosa meravigliosa che potete regalare alle vostre famiglie e all’intero Paese. E questa cosa è fare questo vaccino, che sia la vostra prima o seconda dose, oppure il richiamo, in modo che i festeggiamenti del prossimo anno siano ancora migliori di quelli di quest’anno. Intanto vi ringrazio e auguro a tutti voi un buon e sereno Natale”. Queste le parole del primo ministro britannico Boris Johnson nel suo discorso della vigilia di Natale, mentre il Regno Unito sta affrontando un’impennata record di casi guidati dalla variante Omicron. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Anche se il tempo per comprare i regali sta teoricamente scadendo, c’è ancora una cosa meravigliosa che potete regalare allee al. E questa cosa è fare questo vaccino, che sia la vostra prima o seconda dose, oppure il richiamo, in modo che i festeggiamenti del prossimo anno siano ancora migliori di quelli di quest’anno. Intanto vi ringrazio e auguro a tutti voi un buon e sereno”. Queste le parole del primo ministro britanniconel suo discorso della vigilia di, mentre il Regno Unito sta affrontando un’impennata record di casi guidati dalla variante Omicron. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

AndreaMarcucci : La sconfitta di Boris Johnson nelle suppletive in North Shropshire dimostra come l’area #liberaldemocratica sia imp… - ilfattovideo : Boris Johnson ai cittadini: “Vaccinatevi, a Natale sarà il regalo per le vostre famiglie e per l’intero Paese” - Marilena0407 : @manithu75 Il Boris Johnson dì noialtri.. ma almeno quelli mandano i tamponi a casa a tutti.. - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Boris Johnson: «Fare il vaccino è un regalo per le vostre famiglie e per il Paese» - hackneywick : RT @Corriere: Boris Johnson: «Fare il vaccino è un regalo per le vostre famiglie e per il Paese» -