Adrien Sandjo, il calciatore 18enne morto per un malore in campo donerà gli organi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lui purtroppo non c’è più, ma con l’enorme gesto d’amore di donare gli organi potrà aiutare almeno quattro persone in difficoltà. Adrien Sandjo, giovane calciatore, si è spento nella notte a soli 18 anni: come riporta Repubblica, è stato staccato dalle macchine che lo tenevano in vita dopo che i medici dell’ospedale Molinette di Torino ne avevano dichiarato la morte cerebrale. Aveva avuto un malore sul campo del Beppe Viola di via Palatucci, nel capoluogo piemontese. Il suo fegato, le cornee, i reni, salveranno la vita ad altri pazienti, desiderio espresso anche da sua madre. È lutto nelle società sportive di tutto il Piemonte: “A 18 anni devi avere tanti di quei sogni che non bastano i semplici cassetti a contenere. Devi coltivare le tue passioni per far sì che, un giorno, possa ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lui purtroppo non c’è più, ma con l’enorme gesto d’amore di donare glipotrà aiutare almeno quattro persone in difficoltà., giovane, si è spento nella notte a soli 18 anni: come riporta Repubblica, è stato staccato dalle macchine che lo tenevano in vita dopo che i medici dell’ospedale Molinette di Torino ne avevano dichiarato la morte cerebrale. Aveva avuto unsuldel Beppe Viola di via Palatucci, nel capoluogo piemontese. Il suo fegato, le cornee, i reni, salveranno la vita ad altri pazienti, desiderio espresso anche da sua madre. È lutto nelle società sportive di tutto il Piemonte: “A 18 anni devi avere tanti di quei sogni che non bastano i semplici cassetti a contenere. Devi coltivare le tue passioni per far sì che, un giorno, possa ...

Advertising

CB_Ignoranza : Adrien Sandjo, giovanissimo calciatore di soli 18 anni in prestito al Cit Turin è deceduto dopo un malore in campo.… - SkySport : Adrien Sandjo del Cit Turin è morto: malore durante la partita della Rappresentativa U19 #SkySport #Sandjo - MetaGyu : RT @CB_Ignoranza: Adrien Sandjo, giovanissimo calciatore di soli 18 anni in prestito al Cit Turin è deceduto dopo un malore in campo. Andar… - neXtquotidiano : Un gesto d'amore in una storia straziante #Adrien Sandjo, il calciatore 18enne morto per un malore in campo donerà… - tomafra1981 : RT @CB_Ignoranza: Adrien Sandjo, giovanissimo calciatore di soli 18 anni in prestito al Cit Turin è deceduto dopo un malore in campo. Andar… -