Renault - La storia della 5 Turbo

Nel 1976, i successi nei rally della A110 cominciavano a essere un lontano ricordo. Così, Jean Terramorsi, vice direttore di produzione Renault, decise di avviare gli studi per costruire una vettura da corsa derivata da un modello di serie. La scelta cadde sulla 5, perfetta per dimensioni, costi e tecnica, non complessa. Bisognava produrla in almeno 1.000 esemplari per ottenere l'omologazione in Gruppo 3 e il prezzo non doveva superare i 70.000 franchi. Inoltre, c'era bisogno di un motore decisamente potente, che la facesse ben figurare in gara. La gestazione. Verso l'autunno del 1977, il Centro Studi Bertone di Torino venne incaricato di realizzare il primo modello in scala 1/1. In ottobre Marcello Gandini ricevette una Renault 5 Alpine vera da utilizzare come "manichino" per lo studio. Il complesso lavoro stilistico venne diviso tra ...

