Nicolas Maupas, conosciamo meglio l'interprete de 'O chiattillo nella fortunata fiction rai "Mare Fuori" giunta alla seconda stagione Nicolas Maupas è l'attore che interpreta il personaggio de 'O chiattillo nella fiction di successo "Mare Fuori", di cui ieri è andata in onda l'ultima puntata della seconda stagione. In questa fiction, Maupas interpreta Filippo Ferrari, un ragazzo proveniente dalla Milano bene con un futuro promettente da pianista. Ma la sua vita viene stravolta in seguito a un fatale errore, avvenuto mentre insieme agli amici era sotto l'effetto di stupefacenti e che causa la morte accidentale di uno di loro. Soprannominato dai detenuti 'O chiattillo (termine napoletano traducibile come "figlio di papà" o "bravo ragazzo") e costantemente vittima di bullismo, gradualmente impara a districarsi dalle situazioni pericolose che spesso lo ostacolano ...

