Ghosting Sessuale | Perché stai male se lui è allergico alle coccole?

Leggi su chedonna

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ledopo il rapporto sono un momento di grande intimità emotiva, vissuto con grande attesa soprattutto ddonne. Gli uomini invece non la pensano così. Siamo noi a essere sbagliate? Come tutto quello che riguarda la sessualità e i rapporti interpersonali, non c’è assolutamente niente di sbagliato nell’uno e nell’altro atteggiamento. Semplicemente, bisogna capireL'articolose lui è? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it