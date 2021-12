ATP Cup 2022: quando inizia e chi affronteranno Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Spauracchio Russia (Di giovedì 23 dicembre 2021) I primi nove giorni del 2022 tennistico saranno occupati dall’ATP Cup, che si svolgerà a Sydney, in Australia dall’1 al 9 gennaio: le Nazioni dei migliori giocatori al mondo avranno l’occasione di confrontarsi schierando i primi tre atleti del Paese. Italia al via con Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. La Svizzera, che sarebbe stata qualificata grazie al piazzamento di Roger Federer, non ci sarà dopo il forfait di quest’ultimo, mentre l’Austria, qualificata grazie alla posizione di Dominic Thiem, sarà della partita nonostante la rinuncia del numero 1 del Paese, arrivata a sorteggio avvenuto. La Spagna, pur orfana di Rafael Nadal e Carlos Alcaraz (ma quest’ultimo, numero 4 del Paese, non avrebbe avuto diritto alla partecipazione), prenderà parte alla manifestazione grazie al piazzamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) I primi nove giorni deltennistico saranno occupati dall’ATP Cup, che si svolgerà a Sydney, in Australia dall’1 al 9 gennaio: le Nazioni dei migliori giocatori al mondo avranno l’occasione di confrontarsi schierando i primi tre atleti del Paese. Italia al via cone Lorenzo Sonego. La Svizzera, che sarebbe stata qualificata grazie al piazzamento di Roger Federer, non ci sarà dopo il forfait di quest’ultimo, mentre l’Austria, qualificata grazie alla posizione di Dominic Thiem, sarà della partita nonostante la rinuncia del numero 1 del Paese, arrivata a sorteggio avvenuto. La Spagna, pur orfana di Rafael Nadal e Carlos Alcaraz (ma quest’ultimo, numero 4 del Paese, non avrebbe avuto diritto alla partecipazione), prenderà parte alla manifestazione grazie al piazzamento ...

