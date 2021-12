Thiago Motta e una clausola a sorpresa: futuro in bilico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fin qui non proprio da ricordare l’avventura di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia: appena 13 punti in classifica, solo due in più di una delle zone retrocessione più basse della storia della Serie A. Rispetto agli altri club poi i liguri non potranno avvalersi del mercato di gennaio per provare a rinforzare la rosa per via del blocco del mercato imposto dalla FIFA. L’unica soluzione per la società appare quindi un cambio in panchina, con la speranza che un nuovo allenatore possa portare freschezza e risultati agli aquilotti. Ma come mai questo cambio non è arrivato prima? Probabilmente a causa di una clausola emersa dal contratto di Thiago Motta: in caso di esonero entro la fine dell’anno solare lo Spezia dovrebbe infatti corrispondere all’ex giocatore di Inter e Genoa una cifra intorno ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fin qui non proprio da ricordare l’avventura disulla panchina dello Spezia: appena 13 punti in classifica, solo due in più di una delle zone retrocessione più basse della storia della Serie A. Rispetto agli altri club poi i liguri non potranno avvalersi del mercato di gennaio per provare a rinforzare la rosa per via del blocco del mercato imposto dalla FIFA. L’unica soluzione per la società appare quindi un cambio in panchina, con la speranza che un nuovo allenatore possa portare freschezza e risultati agli aquilotti. Ma come mai questo cambio non è arrivato prima? Probabilmente a causa di unaemersa dal contratto di: in caso di esonero entro la fine dell’anno solare lo Spezia dovrebbe infatti corrispondere all’ex giocatore di Inter e Genoa una cifra intorno ...

