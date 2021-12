TFA Sostegno VII ciclo | online entro il 24 gennaio i posti disponibili

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al via al VIIdel TFA: è stata infatti pubblicata una nota ministeriale attraverso la quale vengono annunciati i terminii quali le Università dovranno comunicare letà del prossimoTFA. La nota si riferisce dunque all’avvio dei percorsi di specializzazione per ilagli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’anno 2021/2022. Come si legge all’interno dell’avviso, questa autorizzazione è pervenuta dal Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che con la precedente nota prot. 469 del 31 marzo 2021 chiedeva “massima collaborazione di codesto Ministero nell’assumere ogni iniziativa utile a garantire ...

Prende il via il VII ciclo del, riferito ai percorsi di specializzazione per ilagli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2021/2022. ...E' arrivata la nota ministeriale in cui si annunciano i termini per le Università per comunicare le disponibilità dei corsi del settimo ciclo. Gli atenei potranno comunicare tali numeri dal 20 dicembre al 24 gennaio. Come sappiamo, per il triennio 2021 - 2024, il Ministero dell'economia e finanze ha autorizzato un numero ...TFA Sostegno VII ciclo in arrivo nelle prossime settimane: pubblicata una nota ministeriale per comunicare i posti disponibili. LeggiOggi ...TFA Sostegno, dopo la pubblicazione della nota ministeriale, è il momento per le università di dichiarare i posti disponibili: ecco entro quali date.