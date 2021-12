Sui media il presepe batte l’albero. Il pandoro vince sul panettone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con 13.604 citazioni nell’ultimo mese, il presepe si aggiudica, almeno sui mezzi di informazione, il derby delle festività a scapito dell’albero di Natale, che ne ottiene 12.497.L’altra annosa disputa che divide da sempre il Paese, quella fra pandoro e panettone, vede la schiacciante vittoria di quest’ultimo, con quasi il triplo di menzioni: 8.069 vs 2.705.E’ quanto emerge da un’analisi su oltre 1.500 fonti, tra carta stampata, radio e tv nazionali e principali emittenti regionali svolta da mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Il monitoraggio ha cercato di individuare i temi legati al Natale più ricorrenti sui media dal 20 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con 13.604 citazioni nell’ultimo mese, ilsi aggiudica, almeno sui mezzi di informazione, il derby delle festività a scapito deldi Natale, che ne ottiene 12.497.L’altra annosa disputa che divide da sempre il Paese, quella fra, vede la schiacciante vittoria di quest’ultimo, con quasi il triplo di menzioni: 8.069 vs 2.705.E’ quanto emerge da un’analisi su oltre 1.500 fonti, tra carta stampata, radio e tv nazionali e principali emittenti regionali svolta damonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Il monitoraggio ha cercato di individuare i temi legati al Natale più ricorrenti suidal 20 ...

