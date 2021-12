Riso ritirato dal mercato: rilevata presenza di un insetticida (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ritirato dal mercato un lotto di Riso. All’interno sono state trovate percentuali alti di un insetticida. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta. Il Ministero della salute ha effettuato un nuovo richiamo alimentare. In questa circostanza si tratta di un lotto di Riso. Questo, ovviamente, è un prodotto molto utilizzato non solo in Italia ma L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dalun lotto di. All’interno sono state trovate percentuali alti di un. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta. Il Ministero della salute ha effettuato un nuovo richiamo alimentare. In questa circostanza si tratta di un lotto di. Questo, ovviamente, è un prodotto molto utilizzato non solo in Italia ma L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ermanno : RITIRATO DAL MERCATO IL RISO PIENO DI #PESTICIDI Lotto di riso contaminato. Il Ministero ritira il prodotto e avvi… - lillydessi : Ritirato riso dai supermercati: gravi rischi per la salute - INRAN - misiagentiles : #Salute: pesticidi nel #riso, il @MinisteroSalute ritira questo prodotto per presenza non conforme di tetrametrina - SettenewsWeb : E’ stato ritirato dalla vendita, nelle scorse ore, il riso arborio della marca Carpi Riso. All’interno di alcune co… - TramontiGiorgio : Pesticidi nel riso, il Ministero della Salute ritira questo prodotto per presenza non conforme di tetrametrina -