Pillola anti-Covid Pfizer, ok Fda: come e quando si usa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Via libera Usa alla Pillola anti-Covid di Pfizer. L'Agenzia americana del farmaco Fda annuncia l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per il farmaco Paxlovid* dell'azienda statunitense (compresse di nirmatrelvir e di ritonavir confezionate insieme) per il trattamento dell'infezione da Sars-CoV-2 da lieve a moderata negli adulti e nei ragazzi over 12 di almeno 40 chilogrammi di peso, ad alto rischio di progressione verso malattia grave, inclusi ricovero e morte. Paxlovid è disponibile solo su prescrizione medica – precisa la Fda – e la terapia deve essere iniziata il prima possibile dopo la diagnosi, entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Il trattamento viene somministrato in 3 compresse, 2 di nirmatrelvir e una di ritonavir, da assumere insieme 2 volte al giorno per 5 giorni, per un totale di 30 ...

