Pappo e Bucco | una pioggia di premi per il corto di Antonio Losito

Advertising

GiornaleLORA : Pioggia di premi per Pappo e Bucco di Antonio Losito con Massimo Dapporto e Augusto Zucchi - DietrolaNotizia : Cinema: pioggia di premi per 'Pappo e Bucco' - tusciatimes : Cinema: pioggia di premi per Pappo e Bucco di Antonio Losito con Massimo Dapporto e Augusto Zucchi - ventunonews : @MCaponigri ha intervistato Antonio Losito, regista di 'Pappo e Bucco', un corto vincitore a Venezia che mostra la… -

Ultime Notizie dalla rete : Pappo Bucco

CinemaItaliano.Info

Pioggia di premi per il corto di Antonio Losito dal titolo "", interpretato da Massimo Dapporto e Augusto Zucchi. Il primo è stato il prestigioso Premio Vincenzo Crocitti International che ha premiato il regista Antonio Losito con il Premio ...Sonoper la categoria cortometraggi, Journey to the shore per i mediometraggi e Canela per i lungometraggi i film vincitori della quattordicesima edizione di Omovies International Film ...Sono stati annunciati i film vincitori della quattordicesima edizione di “Omovies International Film Festival”, il più antico e longevo Festival LGBTQ del Sud Italia, organizzato a Napoli dall’associa ...NAPOLI – Sono “Pappo e Bucco” (Italia, 2020), regia di Antonio Losito per GEMINI MOVIE, per la categoria cortometraggi; Journey to the shore (South Korea,2020) per i mediometraggi e Canela (Argentina, ...