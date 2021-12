I sindacati, la riforma delle pensioni e la posta in gioco a gennaio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al direttore - Sul rebus Quirinale, alcuni leader si comportano come quegli allenatori di calcio che non sanno chi mandare in campo e intanto fanno controllare al magazziniere se i palloni sono gonfi.Michele Magno Più ci si avvicina all’appuntamento con l’elezione al Quirinale e più risulta evidente che la candidatura di Draghi risolve molti più problemi rispetto a quelli che crea. Al direttore - Un tavolo sulle pensioni non si nega a nessuno, tanto meno ai sindacati. A Mario Draghi, durante l’incontro, è bastato aggiungere più volte il concetto di stabilità a quello di flessibilità, per mettere fuori gioco la piattaforma unitaria delle organizzazioni sindacali. Del resto Draghi ricorderà certamente il contenuto della lettera, firmata con Trichet mentre era in corso la staffetta per la Bce e pubblicata il 5 ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al direttore - Sul rebus Quirinale, alcuni leader si comportano come quegli allenatori di calcio che non sanno chi mandare in campo e intanto fanno controllare al magazziniere se i palloni sono gonfi.Michele Magno Più ci si avvicina all’appuntamento con l’elezione al Quirinale e più risulta evidente che la candidatura di Draghi risolve molti più problemi rispetto a quelli che crea. Al direttore - Un tavolo sullenon si nega a nessuno, tanto meno ai. A Mario Draghi, durante l’incontro, è bastato aggiungere più volte il concetto di stabilità a quello di flessibilità, per mettere fuorila piattaforma unitariaorganizzazioni sindacali. Del resto Draghi ricorderà certamente il contenuto della lettera, firmata con Trichet mentre era in corso la staffetta per la Bce e pubblicata il 5 ...

