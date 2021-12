Gli atleti dopo la vita agonistica, workshop sul post carriera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Siamo abituati a sostenere e celebrare gli atleti soprattutto nei momenti di trionfo, ma cosa succede quando si spengono i riflettori e termina la parte agonistica della loro vita sportiva? Questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Siamo abituati a sostenere e celebrare glisoprattutto nei momenti di trionfo, ma cosa succede quando si spengono i riflettori e termina la partedella lorosportiva? Questa ...

Advertising

agoralazio : Talenti fondani: premiati gli atleti Luigi Parisella ed Emanuele Villani - StigmabaseF : Gli 11 sportivi LGBTQ+ del 2021 - - unfair_play : 'Gli atleti italiani sono saliti sul podio in ben undici discipline olimpiche invernali eguagliando il primato dei… - WordNews_it : Nuove soddisfazioni per gli atleti Piacente e Evangelista Il Bocciodromo di Borgo Trevi ha ospitato i Campionati I… - Onizuka86rm : RT @Nest_esports_gg: Sabato 18 dicembre si è tenuta al TC Parioli la consueta premiazione per gli atleti del circolo che hanno brillato di… -