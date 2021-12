Far From The Tree: il trailer del corto animato in arrivo su Disney+ (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Disney+ proporrà da venerdì il corto animato Far From The Tree, ecco il trailer e una featurette del progetto. Disney Animation ha condiviso online il trailer del corto intitolato Far From the Tree, in arrivo sulla piattaforma di streaming Disney+ da venerdì. Il video mostra delle adorabili interazioni tra i membri di una famiglia di procioni, protagonisti dell'opera che è stata proiettata nei cinema insieme a Encanto. Far From the Tree è stato scritto e diretto da Natalie Nourigat ed era stato presentato per la prima volta all'Annecy Film Festival. L'artista, in una featurette, introduce l'idea alla base del progetto che prenderà il via quando i due ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021)proporrà da venerdì ilFarThe, ecco ile una featurette del progetto. Disney Animation ha condiviso online ildelintitolato Farthe, insulla piattaforma di streamingda venerdì. Il video mostra delle adorabili interazioni tra i membri di una famiglia di procioni, protagonisti dell'opera che è stata proiettata nei cinema insieme a Encanto. Fartheè stato scritto e diretto da Natalie Nourigat ed era stato presentato per la prima volta all'Annecy Film Festival. L'artista, in una featurette, introduce l'idea alla base del progetto che prenderà il via quando i due ...

