Viale Regina Margherita, multe annullate. Il giudice: auto nella corsia preferenziale ma costrette dalla sosta selvaggia (Di martedì 21 dicembre 2021) Oltre 16mila sanzioni inflitte ai romani per un totale di circa 1,3 milioni di euro. La loro colpa, secondo il Campidoglio? Aver transitato sulla corsia preferenziale di Viale Regina Margherita. Ma ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Oltre 16mila sanzioni inflitte ai romani per un totale di circa 1,3 milioni di euro. La loro colpa, secondo il Campidoglio? Aver transitato sulladi. Ma ...

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sulla Tiburtina tra viale Regina Margherita e Santa Maria del Soccorso - radioromait : Multe sulla preferenziale di Viale Regina Margherita, il Giudice di Pace dà ragione ai cittadini - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Nomentana ?????? code all'altezza di Viale Regina Margherita > Piazzale di Porta Pia #Luceverde #Lazio - CODICIassconsum : Accolti due ricorsi per le sanzioni che, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, scatenarono la protesta dei roma… - MinsaitItalia : Vuoi entrare a far parte di uno dei nostri team dove sviluppare il tuo talento? Puoi venire a conoscerci oggi, a pa… -