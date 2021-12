“Nuovo lockdown generale”. Covid Italia, la previsione di Fabrizio Pregliasco: “Ecco quando” (Di martedì 21 dicembre 2021) L’aumento dei contagi e il picco dei morti registrato nella giornata di ieri 20 dicembre sono fenomeni contro cui agire: lo dice il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene alla Statale di Milano. Così mentre è attesa per giovedì 23 dicembre la riunione della cabina di regia per valutare nuove misure per arginare la quarta ondata e proteggersi dalla variante Omicron. “Ora, questa settimana – ha detto Draghi -, avremo una cabina regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie, nulla ancora è stato deciso”. “Le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione di Omicron. Il succo del discorso è procedere con la massima velocità alla terza somministrazione”, le parole del premier. Draghi conferma quindi quanto già affermato domenica dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) L’aumento dei contagi e il picco dei morti registrato nella giornata di ieri 20 dicembre sono fenomeni contro cui agire: lo dice il virologo, docente di Igiene alla Statale di Milano. Così mentre è attesa per giovedì 23 dicembre la riunione della cabina di regia per valutare nuove misure per arginare la quarta ondata e proteggersi dalla variante Omicron. “Ora, questa settimana – ha detto Draghi -, avremo una cabina regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie, nulla ancora è stato deciso”. “Le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione di Omicron. Il succo del discorso è procedere con la massima velocità alla terza somministrazione”, le parole del premier. Draghi conferma quindi quanto già affermato domenica dal ...

Advertising

lastknight : Vista la manifesta incapacità di comunicare la crisi propongo un #lockdown. Per tutti virologi e politici che parl… - Corriere : Durante i lockdown c’è stato un boom di adozioni. Ma i rifugi si stanno riempiendo di nuovo: rispetto allo scorso a… - Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - AndreaSpanu6 : @RobotGufo @AurelianoStingi @bettasanlazzaro I fautori del lockdown in aeternum sono furenti proprio perché molte p… - zazoomblog : Omicron è la variante Covid-19 più diffusa : Biden esclude nuovo lockdown -