Nuoto, Alessandro Miressi ormai è un pilastro: il nuovo Re del mondo sulle orme di Filippo Magnini (Di martedì 21 dicembre 2021) In una nuova dimensione. Lo si era intuito che Alessandro Miressi fosse evoluto ad atleta di altissimo livello. Dopo aver messo alle spalle alcuni guai fisici, il velocista di Moncalieri in questo 2021 ha ritrovato definitivamente la sua strada ed è cresciuto di consapevolezza. Alle Olimpiadi la Finale olimpica non era stata quella che ci si aspettava, ma il contributo dato nella 4×100 sl e 4×100 mista a medaglia è stato determinante. Ecco che Miressi nella piscina da 25 metri dell'Etihad Arena di Abu Dhabi è letteralmente esploso. Mai nessun italiano aveva conquistato il titolo mondiale dei 100 stile libero in vasca corta. Filippo Magnini, con i suoi ori nella vasca più nobile (lunga) a Montreal 2005 e a Melbourne 2007, aveva sfiorato l'impresa nel 2006 e nel 2008 (argento). Per 'Mire' la sublimazione ...

fanpage : Mondiali in vasca corta, Alessandro Miressi è oro! - Coninews : ARGENTOOOOOOO! ?? Terza medaglia #ItaliaTeam nella giornata di apertura dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #Nuoto | #FINAAbuDhabi2021 ??????ANCORA STAFFETTA MONDIALE?? Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessa… - gm_sperti : RT @GeorgeSpalluto: OROOOO per Alessandro Miressi nei 100 stile libero. Il torinese ha vinto la gara regina del nuoto con il tempo di 45:57… - apeindiana : RT @RaiNews: #Nuoto, Mondiali di vasca corta di #AbuDhabi: Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi protagonis… -