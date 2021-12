Libia | Gazzini | voto improbabile | serve subito un piano anti - crisi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Libia Gazzini

Agenzia askanews

"E' probabile che il 24 dicembre arrivi e passi senza che si voti" in, ma "la cosa più preoccupante", ha sottolineato Claudia, senior analyst for Libya dell'International Crisis Group, "è che questo possa accadere senza un piano su cosa succederà dopo". ...Claudia, esperta didell'International Crisis Group (Icg), parla così con l'Adnkronos dopo le tensioni delle scorse ore a Tripoli, una "situazione fluida". "Nessuno vuole prendersi la ..."E' serio abbastanza il fatto che non ci saranno le elezioni" annunciate per il prossimo 24 dicembre in Libia, ma "la cosa ancor più grave è che non c'è un piano d'azione" per il futuro e il rischio è ...Roma, 21 dic. (askanews) - 'E' probabile che il 24 dicembre arrivi e passi senza che si voti' in Libia, ma 'la cosa più preoccupante', ...