Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 21 dicembre 2021) Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Il primo è stato Biagio D'Anelli, spedito direttamente al televoto di lunedì prossimo da Lulù Selassié, la più votata del pubblico all'ultimo televoto. Un risultato un po' a sorpresa, visto che i sondaggi online vedevano un testa a testa tra Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Lulù quasi non credeva al verdetto letto da Alfonso Signorini, non pensando di essere così popolare tra il pubblico. La sorella di Jessica però farà bene ad abituarsi all'affetto delle persone da casa, pronte a sostenerla nelle future battaglie che verranno. Il pubblico ha deciso che il preferito è… Lulù! #GFVIP pic.twitter.com/iwPpO63ZY7

