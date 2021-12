Gf Vip 4 | dopo la figlia Nina anche Clizia Incorvaia positiva al Covid | “È un momento duro | sono molto fragile”

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 dicembre 2021)l’annuncio della positività dellanelle ultime ore è risultataal-19. Solo qualche giorno fa, l’ex gieffina aveva condiviso sui suoi canali social un messaggio di preghiera e speranza per la sua primogenita, avuta dalla precedente relazione con il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. La, attualmente in dolce attesa, si era dettain difficoltà in questo, vista la necessità di proteggere non solo sé stessa mail bebè che porta in grembo. Lei e Paolo Ciavarro infatti, conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4, saranno presto genitori e il ...