Ubriaco vuole rapinare un negozio: scacciato in una pioggia di noccioline e arrestato (Di lunedì 20 dicembre 2021) ANCONA - Ubriaco , entra in un negozio ortofrutticolo e tenta la rapina . Prima ha una colluttazione con il titolare, poi con collaboratore di quest'ultimo. Alla fine, viene cacciato dopo aver ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 20 dicembre 2021) ANCONA -, entra in unortofrutticolo e tenta la rapina . Prima ha una colluttazione con il titolare, poi con collaboratore di quest'ultimo. Alla fine, viene cacciato dopo aver ...

Advertising

ABRUZZOLIVETV : #Ortona. #Ubriaco, #minaccia con #coltello esercente che non vuole dargli la birra #abruzzo #cronaca - shizvumi : com’è carina mia amica che mi manda audio dove dice che mi vuole bene da ubriaco Me la mangio ???? - fvkwlove : RT @4Jko0k: Secondo me sei ubriaco invece per postare roba del genere e far star male così tanta gente ce ne vuole - jkjj3on : RT @4Jko0k: Secondo me sei ubriaco invece per postare roba del genere e far star male così tanta gente ce ne vuole - 4Jko0k : Secondo me sei ubriaco invece per postare roba del genere e far star male così tanta gente ce ne vuole -