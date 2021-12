Quirinale: Ceccanti (Pd), 'non mettere in discussione quadro unità nazionale' (2) (Di lunedì 20 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "De iure condito è altrettanto legittimo rileggere il Presidente in carica: vale la Costituzione scritta e non potrebbe essere altrimenti. Il precedente Napolitano è valido e non si trattò di un'elezione a termine. Il Presidente fu rieletto per l'intero mandato, ma a causa delle sue condizioni di salute il Presidente Napolitano fece capire che avrebbe ricoperto l'incarico fino a quando sarebbe stato in grado di farlo", ha concluso Ceccanti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "De iure condito è altrettanto legittimo rileggere il Presidente in carica: vale la Costituzione scritta e non potrebbe essere altrimenti. Il precedente Napolitano è valido e non si trattò di un'elezione a termine. Il Presidente fu rieletto per l'intero mandato, ma a causa delle sue condizioni di salute il Presidente Napolitano fece capire che avrebbe ricoperto l'incarico fino a quando sarebbe stato in grado di farlo", ha concluso

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Ceccanti (Pd), 'non mettere in discussione quadro unità nazionale' (2)... - TV7Benevento : Quirinale: Ceccanti (Pd), 'non mettere in discussione quadro unità nazionale'... - Riparte_Italia : Stefano Ceccanti (costituzionalista): «Draghi al Quirinale? Un anomalia da risolvere immediatamente» - aletrocino : Il (semi)presidenzialismo piace a Meloni, Salvini, Berlusconi, Ceccanti, Cassese. Piace a giorni alterni a M5S. Son… - albertograssi7 : Ha una missione da completare. Il prossimo aspirante al Quirinale: Stefano Ceccanti? Teresa Bellanova...La Casellat… -