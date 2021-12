Mondo della musica in lutto: addio a Carlos Marín, componente de ‘Il Divo’. Chi è stato? (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ morto all’età di 53 anni Carlos Marín, baritono spagnolo, famoso per aver fatto parte del quartetto musicale ‘Il Divo’. La scomparsa del musicista è stata annunciata domenica su Twitter. Il gruppo di cantanti sempre su Twitter ha scritto: “È con il cuore pesante che vi comunichiamo che il nostro amico e partner, Carlos Marin, è morto. Mancherà ai suoi amici, alla sua famiglia e ai suoi fan. Non ci sarà mai un’altra voce o spirito come Carlos. Sono 17 anni che noi quattro facciamo insieme questo incredibile viaggio de Il Divo e ci mancherà il nostro caro amico. Speriamo e preghiamo che la sua bella anima riposi in pace. Con amore: David, Sebastien e Urs”. E anche i fan hanno reso omaggio all’artista dal repertorio classico. Uno ha così commentato la scomparsa di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ morto all’età di 53 anni, baritono spagnolo, famoso per aver fatto parte del quartettole ‘Il. La scomparsa del musicista è stata annunciata domenica su Twitter. Il gruppo di cantanti sempre su Twitter ha scritto: “È con il cuore pesante che vi comunichiamo che il nostro amico e partner,Marin, è morto. Mancherà ai suoi amici, alla sua famiglia e ai suoi fan. Non ci sarà mai un’altra voce o spirito come. Sono 17 anni che noi quattro facciamo insieme questo incredibile viaggio de Il Divo e ci mancherà il nostro caro amico. Speriamo e preghiamo che la sua bella anima riposi in pace. Con amore: David, Sebastien e Urs”. E anche i fan hanno reso omaggio all’artista dal repertorio classico. Uno ha così commentato la scomparsa di ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Agenzia_Ansa : Storica vittoria di Boric in Cile. Il leader della sinistra si è aggiudicato con un amplissimo margine il ballotta… - antoniospadaro : #Dio non è un motore immobile. Non è un orologiaio che fa girare le cose del mondo per il verso giusto. Dio ci visi… - CislAsl : RT @CislNazionale: #essercipercambiare È partita la campagna tesseramento 2022 della #Cisl. Al centro i cambiamenti del mondo del #lavoro,… - L0KISW0RLD : #SpiderManNoWayHome #SpiderMan . . . . . su tiktok ho solo video di scene di nwh con sottofondo le urla della gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo della Covid, torna l'incubo sulle navi da crociera: 48 positivi sulla Symphony of the Seas Sono 48 i positivi al Covid tra passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo della Symphony of the Seas della Royal Caribbean , la nave da crociera più grande del mondo approdata a Miami sabato scorso dopo una crociera ai Caraibi di sette giorni. Secondo Royal Caribbean, sono risultate positive al ...

Vaccino Novavax, ecco perché è diverso dagli altri "Accogliamo con favore la decisione della Commissione europea che porta alla prima autorizzazione ... i nostri partner e i dipendenti Novavax in tutto il mondo".

Coppa del Mondo CX - Bronzo per la junior Valentina Corvi Il Mondo del Ciclismo Gli agenti non ci stanno: scatta la "rivolta" delle pensioni Lo stato di agitazione, assicurano i segretari generali, non cesserà fino a quando il mondo della politica non avrà valutato compiutamente l'emendamento, e già si parla di manifestazioni in piazza.

I fantasmi hanno invaso Roma! Su YouTube il film made in Italy “Real! – A Ghostbusters Tale” Il film, ambientato tra i monumenti di Roma, celebri in tutto il mondo, è disponibile gratuitamente su YouTube dal 31 ottobre. Sottotitolato in inglese (perché gli appassionati della serie sono ...

Sono 48 i positivi al Covid tra passeggeri e membri dell'equipaggio a bordoSymphony of the SeasRoyal Caribbean , la nave da crociera più grande delapprodata a Miami sabato scorso dopo una crociera ai Caraibi di sette giorni. Secondo Royal Caribbean, sono risultate positive al ..."Accogliamo con favore la decisioneCommissione europea che porta alla prima autorizzazione ... i nostri partner e i dipendenti Novavax in tutto il".Lo stato di agitazione, assicurano i segretari generali, non cesserà fino a quando il mondo della politica non avrà valutato compiutamente l'emendamento, e già si parla di manifestazioni in piazza.Il film, ambientato tra i monumenti di Roma, celebri in tutto il mondo, è disponibile gratuitamente su YouTube dal 31 ottobre. Sottotitolato in inglese (perché gli appassionati della serie sono ...