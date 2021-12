LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia in DIRETTA | Della Vite scala la classifica

(Di lunedì 20 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Faivre è terzo a 0.22 da Feller. Al momento, se tutti gli atleti mancanti gli finiranno davanti,chiuderebbe 21°. Attenzione ora al francese Pinturault, che prova ad uscire dalla crisi tecnica in cui è piombato. Parte con 0.43 di vantaggio. 13.58 Il giovane norvegese Rasmus Windingstad è secondo a soli 2 decimi da Feller. Ora il campione del mondo francese Mathieu Faivre, 0.37 da gestire su Feller. 13.57 Manche importante dell’austriaco Manuel Feller. Partito con 0.90, chiude al comando con 0.84 su Read: può recuperare davvero tante posizioni, quasi certamente chiuderà nella top10. 13.54 Mancano 15 atleti. Al comando il canadese Read con 1 centesimo sul connazionale Philp. 6°a 0.42, 7° Borsotti a 0.68, 10° ...

... che per le gare in Italia della Coppa del Mondo diconcede la ribalta di un canale generalista,... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...11.21 Sono dunque quattro gli azzurri qualificati per la seconda manche: 2° De Aliprandini a soli 18 centesimi da Marco Odermatt, 23° Borsotti, 29° Maurberger, 30° Della Vite. Appuntamento alle 13.30 ...ALTA BADIA - Segui il live della Coppa del Mondo di sci alpino. Uomini di nuovo impegnati sulla Gran Risa per il gigante.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL GIGANTE ODIERNO 11.00 Il francese Cyprien Sarrazin (numero 31) conclude la sua prima manche con il 28° tempo a 4.11 da Odermatt. 10.59 Mardo ...