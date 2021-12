Lazio zona gialla per Capodanno (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lazio in zona gialla per Capodanno mentre dal 23 dicembre la mascherina sarà obbligatoria all’aperto. “Rispetto a un anno fa la pressione sulla rete ospedaliera è molto, molto inferiore. Detto questo, siamo ancora in una situazione di zona bianca, ma con una evoluzione che probabilmente ci porterà ad un cambio colore verso il Capodanno”, ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ai microfoni di ‘In Vivavoce’ su Rai Radio 1. Dunque il Lazio passerà in giallo “verso la fine dell’anno – afferma D’Amato – Natale sarà in bianco”. Dal 23 dicembre comunque nel Lazio scatterà l’obbligo di mascherina all’aperto. “Questa è una misura importante e assolutamente utile – rivendica l’assessore -. Non bisogna dare l’idea ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021)inpermentre dal 23 dicembre la mascherina sarà obbligatoria all’aperto. “Rispetto a un anno fa la pressione sulla rete ospedaliera è molto, molto inferiore. Detto questo, siamo ancora in una situazione dibianca, ma con una evoluzione che probabilmente ci porterà ad un cambio colore verso il”, ha detto l’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato, ai microfoni di ‘In Vivavoce’ su Rai Radio 1. Dunque ilpasserà in giallo “verso la fine dell’anno – afferma D’Amato – Natale sarà in bianco”. Dal 23 dicembre comunque nelscatterà l’obbligo di mascherina all’aperto. “Questa è una misura importante e assolutamente utile – rivendica l’assessore -. Non bisogna dare l’idea ...

