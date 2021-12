La lira turca è in caduta libera sui mercati, ma Erdogan insiste: “L’Islam mi impone di abbassare i tassi” (Di lunedì 20 dicembre 2021) La crisi della lira turca pare inarrestabile e oggi la moneta nazionale ha toccato un nuovo record al ribasso rispetto all’euro e al dollaro perdendo dalla mattinata oltre il 7% del proprio valore. Una crisi che è figlia della politica economica voluta dal presidente Recep Tayyip Erdogan. «Cosa succede? Stiamo abbassando i tassi d’interesse. Non aspettatevi altro da me. Da musulmano continuerò a fare quello che è richiesto dal decreto divino». Il presidente si riferisce alla dottrina islamica che vieta l’applicazione di alti tassi di interesse e l’usura (riba) come forma di credito. Quando la svalutazione ha superato il 5%, la Borsa di Istanbul ha sospeso momentaneamente le negoziazioni come aveva già fatto la scorsa settimana per tentare di limitare i danni provocati dal crollo della moneta ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) La crisi dellapare inarrestabile e oggi la moneta nazionale ha toccato un nuovo record al ribasso rispetto all’euro e al dollaro perdendo dalla mattinata oltre il 7% del proprio valore. Una crisi che è figlia della politica economica voluta dal presidente Recep Tayyip. «Cosa succede? Stiamo abbassando id’interesse. Non aspettatevi altro da me. Da musulmano continuerò a fare quello che è richiesto dal decreto divino». Il presidente si riferisce alla dottrina islamica che vieta l’applicazione di altidi interesse e l’usura (riba) come forma di credito. Quando la svalutazione ha superato il 5%, la Borsa di Istanbul ha sospeso momentaneamente le negoziazioni come aveva già fatto la scorsa settimana per tentare di limitare i danni provocati dal crollo della moneta ...

