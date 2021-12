La filosofia dei giochi Quantic Dream: da Heavy Rain a… Eclipse! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grazie ai giochi di Quantic Dream, il cinema incontra il videogioco, creando opere che si differiscono da qualsiasi esperienza mai provata Quanto le nostre scelte possono influire gli eventi di una storia? Questo è uno dei principali quesiti imposti dai giochi di Quantic Dream. L’azienda francese, fondata dall’illustre David Cage nel 1997 a Parigi, ha sempre cercato fin dalle origini di realizzare videogiochi che regalassero esperienze mai viste prima, con un forte focus sull’atmosfera e trama dal tono maturo. Con le prime opere realizzate tra cui: Omikron: The Nomad Soul e Fahrenheit, Cage stava ancora cercando il suo stile autoriale, partendo con il genere d’avventura per Omikron, passando poi all’avventura grafica per Fahrenheit. I due titoli avevano riscontrato ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grazie aidi, il cinema incontra il videogioco, creando opere che si differiscono da qualsiasi esperienza mai provata Quanto le nostre scelte possono influire gli eventi di una storia? Questo è uno dei principali quesiti imposti daidi. L’azienda francese, fondata dall’illustre David Cage nel 1997 a Parigi, ha sempre cercato fin dalle origini di realizzare videoche regalassero esperienze mai viste prima, con un forte focus sull’atmosfera e trama dal tono maturo. Con le prime opere realizzate tra cui: Omikron: The Nomad Soul e Fahrenheit, Cage stava ancora cercando il suo stile autoriale, partendo con il genere d’avventura per Omikron, passando poi all’avventura grafica per Fahrenheit. I due titoli avevano riscontrato ...

La filosofia dei giochi Quantic Dream: da Heavy Rain a… Eclipse! Il destino dei personaggi dipenderà dalle nostre scelte ... Con Detroit Become Human la filosofia di Quantic Dream è ormai chiara, voler bilanciare l'emozione del cinema con l'intrattenimento ...

