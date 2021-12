Zucchero, chi è la compagna Francesca Mozer: “Il nostro segreto è la libertà” (Di domenica 19 dicembre 2021) Francesca Mozer è al centro della cronaca rosa, da anni, per essere la dolce metà del famoso cantante italiano Zucchero. Il cantante sarà ospite oggi a Domenica In. La Mozer è da anni la campagna di vita del cantante emiliano che con lei ha trovato non solo l’amore ma anche la serenità e la voglia di condividere tutto, dalla vita privata ai successi della sua carriera. Classe 1968 è nata a Pietrasanta, in provincia di Lucca. La donna, però, è cresciuta a Fiascherino, a pochi chilometri da La Spezia. Suo padre è Alfred Renè Francois e la mamma si chiama Nicoletta. La storia d’amore tra Francesca Mozer e Zucchero Francesca Mozer ha conquistato il cuore dell’artista quasi 30 anni. I due si sono conosciuti nel 1992 ed hanno avuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)è al centro della cronaca rosa, da anni, per essere la dolce metà del famoso cantante italiano. Il cantante sarà ospite oggi a Domenica In. Laè da anni la campagna di vita del cantante emiliano che con lei ha trovato non solo l’amore ma anche la serenità e la voglia di condividere tutto, dalla vita privata ai successi della sua carriera. Classe 1968 è nata a Pietrasanta, in provincia di Lucca. La donna, però, è cresciuta a Fiascherino, a pochi chilometri da La Spezia. Suo padre è Alfred Renè Francois e la mamma si chiama Nicoletta. La storia d’amore traha conquistato il cuore dell’artista quasi 30 anni. I due si sono conosciuti nel 1992 ed hanno avuto ...

