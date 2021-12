Milan-Napoli 0-1: la reazione di Mauro Suma (VIDEO) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Milan cade nuovamente in casa perdendo per 0-1 contro il Napoli di Spalletti nella diciottesima giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri vengono puniti da una rete di Elmas al 5? del primo tempo ed incappano nella seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Nel finale di match da segnalare soprattutto il gol annullato a Kessie per fuorigioco. Di seguito il VIDEO con la reazione di Mauro Suma, noto telecronista di Milan Channel, certamente non soddisfatto di questo nuovo capitombolo casalingo della sua squadra. Adesso l’Inter di Inzaghi è lontana ben quattro punti. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilcade nuovamente in casa perdendo per 0-1 contro ildi Spalletti nella diciottesima giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri vengono puniti da una rete di Elmas al 5? del primo tempo ed incappano nella seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Nel finale di match da segnalare soprattutto il gol annullato a Kessie per fuorigioco. Di seguito ilcon ladi, noto telecronista diChannel, certamente non soddisfatto di questo nuovo capitombolo casalingo della sua squadra. Adesso l’Inter di Inzaghi è lontana ben quattro punti. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA SportFace.

Advertising

acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - SkySport : ?? MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Elmas (5') ? #MilanNapoli ? - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - Gazzetta_it : Pioli non ci sta: 'Non siamo stanchi. E sul gol di Kessie, Giroud non disturba l'avversario' #MilanNapoli - chavarzabalus__ : RT @andreblegh: Si é disputata milan napoli e in tendenza c'é 'vesuvio. AHAHAHAHAH sempre sportivi I tifosi #MilanNapoli -