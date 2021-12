Laura Pausini e Paolo Carta, gelosia accecante:”C’era una tipa che gli scriveva” (Di domenica 19 dicembre 2021) Laura Pausini e Marco Carta scatta la gelosia per una tipa che gli scriveva: i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle cantanti che ha cambiato totalmente con la sua musica la scena musicale italiana posizionandosi anche nelle classifiche mondiali con la sua voce fantastica e con i suoi successi che sono stati la colonna sonora della vita di molte persone è lei, la fantastica Laura Pausini. Tra i suoi successi più famosi ricordiamo La solitudine, primo brano portato al Festival di Sanremo 1993, Strani Amori, Non c’è, Tra te e il mare e Volevo dirti che ti amo. La sua musica eccezionale l’ha portata ad essere stimata in tutto il mondo. curiosità (foto web)Laura oggi è un’artista che ha cambiato completamente ... Leggi su topicnews (Di domenica 19 dicembre 2021)e Marcoscatta laper unache gli: i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle cantanti che ha cambiato totalmente con la sua musica la scena musicale italiana posizionandosi anche nelle classifiche mondiali con la sua voce fantastica e con i suoi successi che sono stati la colonna sonora della vita di molte persone è lei, la fantastica. Tra i suoi successi più famosi ricordiamo La solitudine, primo brano portato al Festival di Sanremo 1993, Strani Amori, Non c’è, Tra te e il mare e Volevo dirti che ti amo. La sua musica eccezionale l’ha portata ad essere stimata in tutto il mondo. curiosità (foto web)oggi è un’artista che ha cambiato completamente ...

Advertising

similares_ : Ogni tanto ripenso al fatto che Laura Pausini ha vinto un Golden Globe, è stata nominata agli Oscar e ha cantato in… - RADIOEFFEITALIA : Nek - Sei solo tu (Featuring Laura Pausini) - DESIFOTOLISBOA : Now playing Così Importante by Laura Pausini! - tugoldopellah : Laura pausini a esta hora? Si Laura pausini - kintsvkuroi : manca un giorno e come laura pausini once said ME LA STO FACENDO SOTTOOO -