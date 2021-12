Covid, le restrizioni a Capodanno città per città. In Campania vietate le feste in piazza, niente luci a Capri (Di domenica 19 dicembre 2021) Obbligo di mascherine all’aperto nei centri di Roma, Milano, Bergamo, Bologna, Torino, Genova, Venezia, Padova e Lecce. Anticipata la chiusura delle scuole per la pausa natalizia ad Anzio e in altri Comuni in Molise, Campania, Sicilia, Liguria e Calabria Leggi su corriere (Di domenica 19 dicembre 2021) Obbligo di mascherine all’aperto nei centri di Roma, Milano, Bergamo, Bologna, Torino, Genova, Venezia, Padova e Lecce. Anticipata la chiusura delle scuole per la pausa natalizia ad Anzio e in altri Comuni in Molise,, Sicilia, Liguria e Calabria

