Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2021-2022: Geiger a +98 su Kobayashi dopo Engelberg (Di domenica 19 dicembre 2021) Sul trampolino grande di Engelberg è andata in scena questo weekend la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2021-2022. Karl Geiger si è confermato leader della generale con 98 punti di vantaggio sul giapponese Ryoyu Kobayashi e 233 sul norvegese Halvor Egner Granerud, detentore della Sfera di Cristallo. Di seguito la Classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo 2021-2022 di salto con gli sci maschile dopo il weekend di Engelberg: Classifica Coppa DEL Mondo salto CON GLI SCI ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Sul trampolino grande diè andata in scena questo weekend la quinta tappa stagionale delladeldicon gli sci maschile. Karlsi è confermato leader della generale con 98 punti di vantaggio sul giapponese Ryoyue 233 sul norvegese Halvor Egner Granerud, detentore della Sfera di Cristallo. Di seguito lagenerale aggiornata delladeldicon gli sci maschileil weekend diDELCON GLI SCI ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - Agenzia_Ansa : L'azzurra incrementa proprio vantaggio nella classifica di Coppa. Con il suo 16mo successo ha eguagliato Deborah Co… - _Sport_Calcio_ : Dopo 12 gare Sofia Goggia è la regina incontrastata! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Goggia… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Dopo 12 gare Sofia Goggia è la regina incontrastata! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Goggia - carlamartamari : RT @Tg3web: Un'altra giornata d'oro per Sofia Goggia, che in Val d'Isere vince anche il super g e consolida il suo vantaggio in testa alla… -