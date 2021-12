Calcio | Spezia | Thiago Motta ' Questo 1 - 1 è un vero peccato'

Advertising

SkySport : ?? SPEZIA-EMPOLI 1-1 Risultato finale ? ? aut. #Marchizza (50') ? aut. #Nikolaou (72') ? ???? SERIE A - 18^ GIORNATA - Italia_Notizie : Spezia-Empoli 1-1, all'autogol di Marchizza risponde quello di Nikolaou - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Thiago Motta: 'Peccato per il pari, Nzola? Deve essere responsabile'

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Spezia

...in trasferta con lo. "Noi stiamo lavorando per raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza - ha poi continuato - . Se i punti arrivano tramite l'espressione del nostro...... ma nelsuccede anche questo e bisogna accettarlo". E' il commento del tecnico delloThiago Motta dopo l'1 - 1 casalingo rimediato con l'Empoli. "Oggi ho voluto ringraziare i nostri ...Il primo pomeriggio della sessione domenicale della 18esima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio è andato in archivio. In attesa di Sampdoria-Venezia e Torino-Verona, delle ore 18, e del big mat ...Festival dell'autogol: prima Marchizza poi Nikolaou, due ex, beffano i propri portieri. Le Aquile fanno pace coi tifosi dopo le ultime deludenti prestazioni e la figuraccia di Coppa Italia ...