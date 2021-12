Bologna vs Juventus Le statistiche del match

(Di domenica 19 dicembre 2021) Laha vinto le ultime 11 partite di campionato contro il: si tratta della striscia aperta più lunga dei bianconeri contro una singola squadra in Serie A. Massimiliano Allegri non ha mai perso in 19 incontri contro ilin Serie A (15V, 4N): si tratta dell’allenatore che ha affrontato più volte una singola avversaria nella competizione senza mai perdere nell’era dei tre punti a vittoria. Nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata in più occasioni della(cinque, al pari dell’Inter) da inizio novembre ad oggi nei cinque grandi campionati europei. Ilha registrato tre sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre 2020. Álvaro Morata ha trovato il gol per tre trasferte consecutive nei cinque grandi campionati europei per la prima volta da maggio ...

JuventusTV : ?? ?????????? ?????????? Il pre #BolognaJuve lo vogliamo vivere insieme a voi ?? L’ospite di oggi? Venite a scoprirlo ?… - juventusfc : Il record di Moise, lo scatto della ripartenza... ?? #BolognaJuve 5??moments ?? - sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - IRebell05 : RT @Gianpaolo_5: #TGCOM24 stanotte: 'La #Juventus vince a Bologna. Bianconeri in vantaggio con #Morata...'. E intanto scorrevano le immagin… - CettoJ : RT @SaverioColombo: Le migliori azioni di pellegrini in Bologna Juventus. @mike_fusco -

Per la prima volta l'iberico raggiunge quota sei gol in A. La squadra non è mai andata in sofferenza trovando in Arslan e Makengo dei validi sostituti a Pereyra ...Il difensore olandese ha avuto parole da leader dopo il successo con il Bologna ma aumenta la preoccupazione per una sua .... Tre punti pesanti quelli conquistati contro i felsinei, e una prova di car ...