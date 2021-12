Uomini e Donne: Alessandro Basciano al GF Vip? (Di sabato 18 dicembre 2021) Il pubblico ha conosciuto Alessandro Basciano qualche anno fa, quando il ragazzo partecipò a Uomini e Donne. Più di recente il bel modello ha preso parte anche a Temptation Island e, ora, potrebbe continuare il suo percorso televisivo divenando un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Consociamolo meglio… Alessandro Basciano è nato a Genova nel 1989 e, anche se del suo passato non si sa molto, dai suoi social si può intuire come l’uomo sia davvero legato alla madre Giovanna e con sua sorella Giorgia Nicole, anche lei modella. Alessandro ha un figlio di 5 anni, Nicolò, nato da una relazione ormai conclusa con Clementina Deriu. Il ragazzo è rimasto in ottimi rapporti con la donna e, proprio per questo motivi, al suo esordio a ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 18 dicembre 2021) Il pubblico ha conosciutoqualche anno fa, quando il ragazzo partecipò a. Più di recente il bel modello ha preso parte anche a Temptation Island e, ora, potrebbe continuare il suo percorso televisivo divenando un nuovo concorrente del Grande Fratello. Consociamolo meglio…è nato a Genova nel 1989 e, anche se del suo passato non si sa molto, dai suoi social si può intuire come l’uomo sia davvero legato alla madre Giovanna e con sua sorella Giorgia Nicole, anche lei modella.ha un figlio di 5 anni, Nicolò, nato da una relazione ormai conclusa con Clementina Deriu. Il ragazzo è rimasto in ottimi rapporti con la donna e, proprio per questo motivi, al suo esordio a ...

