Omicron in Italia, Brusaferro: “Probabile aumento dei casi”. Ipotesi lockdown per non vaccinati a Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) La variante Omicron non fa dormire sonni tranquilli, soprattutto a pochi giorni dal Natale, per cui potrebbero essere messe in campo misure speciali. L’Iss annuncia nell’aggiornamento sulle sequenze della variante 84 casi accertati in Italia, in aumento rispetto ai giorni precedenti. Numeri che sarebbero destinati a salire secondo il presidente Silvio Brusaferro, e proprio per evitare sorprese sono state organizzate una “flash survey” lunedì e una cabina di regia sulla situazione Covid-19 il 23 dicembre. Il governo esclude per il momento la possibilità di un lockdown per i non vaccinati, ma tutto dipenderebbe dall’andamento epidemiologico nei prossimi giorni. Variante Omicron in Italia, Speranza: ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021) La variantenon fa dormire sonni tranquilli, soprattutto a pochi giorni dal, per cui potrebbero essere messe in campo misure speciali. L’Iss annuncia nell’aggiornamento sulle sequenze della variante 84accertati in, inrispetto ai giorni precedenti. Numeri che sarebbero destinati a salire secondo il presidente Silvio, e proprio per evitare sorprese sono state organizzate una “flash survey” lunedì e una cabina di regia sulla situazione Covid-19 il 23 dicembre. Il governo esclude per il momento la possibilità di unper i non, ma tutto dipenderebbe dall’andamento epidemiologico nei prossimi giorni. Variantein, Speranza: ...

