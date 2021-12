Nuoto, Matteo Rivolta: è il capolavoro della vita! Campione del mondo in vasca corta nei 100 farfalla! (Di sabato 18 dicembre 2021) La sublimazione di una carriera. Sicuramente Matteo Rivolta, nel suo essere super critico con se stesso, può dirsi bravo al termine della Finale dei 100 farfalla uomini dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nella stagione invernale che l’ha proposto come uno dei migliori interpreti di questo stile, il lombardo ha saputo sfruttare al 100% la sua condizione e si è laureato Campione del mondo alla sua prima finale iridata nella piscina da 25 metri. Ad Abu Dhabi Rivolta ha saputo mettere la mano davanti agli altri e, anche se la forma non era scintillante, abbattere il muro dei 49? è stata tanta roba. L’azzurro l’ha fatto con un passaggio super veloce ai 50 metri da 22.40 e con un ritorno da 26.47 stringendo i denti. Il 48.87 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) La sublimazione di una carriera. Sicuramente, nel suo essere super critico con se stesso, può dirsi bravo al termineFinale dei 100 farfalla uomini dei Mondiali 2021 diin. Nella stagione invernale che l’ha proposto come uno dei migliori interpreti di questo stile, il lombardo ha saputo sfruttare al 100% la sua condizione e si è laureatodelalla sua prima finale iridata nella piscina da 25 metri. Ad Abu Dhabiha saputo mettere la mano davanti agli altri e, anche se la forma non era scintillante, abbattere il muro dei 49? è stata tanta roba. L’azzurro l’ha fatto con un passaggio super veloce ai 50 metri da 22.40 e con un ritorno da 26.47 stringendo i denti. Il 48.87 ...

